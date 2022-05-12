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Прокуратура Петербурга вызвала для беседы вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова. Правоохранителей заинтересовало заключение убыточного соглашения между Смольным и ЗАО «Лидер».

В 2022 году стало известно, что Смольный подписал с компанией соглашение о строительстве на территории бывшей промзоны «Горская» зоопарка, дельфинария и элитного жилья. При этом еще в прошлом году на эту территорию претендовала компания «Мегалайн» с проектом реновации и строительства промышленного кластера и IT-деревни.

Компания уже потратила на развитие проекта 200 миллионов рублей и провела конкурс архитектурных решений для бывшей промзоны. Все усилия владельцев «Мегалайна» в итоге потерпели крах, потому что по неизвестной причине губернатору Александру Беглову идея дельфинария показалась заманчивей. При этом ЗАО «Лидер» намерено застраивать «Горскую» за счет федерального бюджета, претендуя на 14 миллиардов рублей. В связи с этим прокуратуре стало интересны траты Смольного и зачем ему понадобилось из двух возможных вариантов застройки «Горской» выбирать самый ущербный.

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