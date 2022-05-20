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Организаторы международного фестиваля SPbTransportFest отказались обсуждать провальную транспортную реформу в Петербурге. Об этом свидетельствует содержание программы доклада.

Примечательно, что на мероприятии все же рассказали о внедрении новой модели транспортного обслуживания. Однако опытом делятся спикеры из Москвы, а не из Северной столицы.

Журналисты «Накануне» напоминают, что транспортная реформа в Петербурге провалилась. Причиной тому стал целый ряд факторов. Например, Смольный ошибся с подсчетом пассажиропотока, так как проводил соответствующие исследования, пока пока люди сидели дома на удаленке и редко пользовались автобусом, где требовалось наличие масок и перчаток.

Ставленники экс-министра транспорта РФ Максима Соколова также не справились реформой. Об этом свидетельствует разобщенность комитетов Смольного во время подготовки нововведений.

Отказ от маршруток оказался болезненным для Северной столицы. Как заявил юрист Никита Сорокин, этот шаг лишил город богатой и удобной логистики. При этом петербургские власти игнорируют жалобы горожан на транспортную реформу.

Отсутствие АЗС для заправки автобусов на СПГ также спровоцировало проблемы. Губернатор Северной столицы Александр Беглов вспомнил об их дефиците буквально за несколько дней до начала второго этапа транспортной реформы, но отложил строительство подобной инфраструктуры в долгий ящик.

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