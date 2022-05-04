Российский водитель смог за два года сделать из автохлама новую машину. Он полностью восстановил «Запорожец» ЗАЗ-966 1970 года выпуска.

Мужчина купил старый автомобиль в 2008 году. Он был в нормальном состоянии, но многие части требовали ремонта. Водитель хотел полностью отреставрировать старый “Запорожец”. Для этой цели он также приобрел оригинальные детали и запчасти.

Машина была полностью разобрана. Сначала мужчина избавился от коррозии, затем заменил двери и одно крыло. После этого кузов был покрыт антикоррозийным составом, затем окрашен в два слоя. Мужчина полностью заменил оптику, отреставрировал салон.

В завершении работы был перебран двигатель, заменены изношенные детали. Такие же действия были проведены с ходовой частью и коробкой передач.

Результат работы был потрясающим. Сам владелец нового авто уверен, что машина проработает еще минимум 50 лет. Сколько мужчина потратил на реставрацию, не сообщает. Всего работа заняла у него два года.