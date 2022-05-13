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Производитель автомобилей Volkswagen запланировал выпустить новый кроссовер. Это Tavendor, который будут производить на базе Teramont X. В первую очередь новинка появится в Китае.

Совместные компании SAIC-Volkswagen и FAW-Volkswagen уже в течение длительного времени производят модели-конкуренты, но при этом увеличивают ассортимент, благодаря чему покупатели имеют свободу выбора.

В соответствии с имеющейся информацией, в базовой комплектации Volkswagen Tavendor предусмотрено поперечное размещение двигателя и передний привод. Колесная база получит размер 2980 мм, как Teramont. По габаритам автомобиль будет чуть больше, чем Touareg.

Несмотря на то, что новинка получит большие габариты, салон будет только на 5 мест.

Младшую версию новинки укомплектуют 2-литровым турбированным движком. Его мощность – 186 л.с. Будут в линейке и другие турбомоторы – 2.5 TSI VR6 мощностью 299 л.с. и 2.0 TSI мощностью 220 л.с.

Цену производитель назовет позже.

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