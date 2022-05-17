читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появилась видеозапись выхода боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен в России) с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Опубликовал ее военкор ВГТРК Андрей Руденко.

Он пояснил, что это первая группа националистов, которая сдалась в плен и была вывезена в Новоазовск для оказания медицинской помощи. Все боевики тяжело ранены.

В настоящий момент известно, что пока с территории «Азовстали» выходят с белым флагом только те националисты, которые имеют ранения разной степени тяжести. Однако есть предположения, что следом за ними примут решение сложить оружие и остальные, так как сопротивление все равно не имеет никакого смысла.

Напомним, что президент Украины Зеленский назвал капитуляцию “Азова” эвакуацией и заявил, что боевики нужны Киеву живыми.

Вам может понравиться

Новейшие российские БМПТ “Терминатор” замечены рядом с Северодонецком

В составе российской колонны, появившейся в Северодонецке, заметили боевую машину поддержки танков «Терминатор», сообщил портал «Военное дело». Предполагается, что БМПТ перебросили на Донбасс с Урала для выполнения основной функции –

СРОЧНО: Боевики “Азова” начали сдаваться в Мариуполе

Боевики националистического полка «Азов» (запрещен в России), которые скрывались на металлургическом комбинате «Азовсталь», приняли решение сложить оружие. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что утром в понедельник из подземелий завода

К ликвидации боевиков ВСУ в Авдеевке подключились ударные вертолеты Ка-52

Боевые действия в Авдеевке продолжаются и сейчас к ним подключились ударные вертолеты Ка-52, сообщает «Военное обозрение». Винтокрылые машины эффективно взаимодействуют с оперативно-тактической авиацией, которая применялась на этом направлении ранее и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | город Мытищи: погода, 17 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 мая – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев: погода, 17 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Подольск: погода, 17 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Армавир: погода, 17 мая – небольшой дождь, до 15 °C |