В Сети появилась видеозапись выхода боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен в России) с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Опубликовал ее военкор ВГТРК Андрей Руденко.

Он пояснил, что это первая группа националистов, которая сдалась в плен и была вывезена в Новоазовск для оказания медицинской помощи. Все боевики тяжело ранены.

В настоящий момент известно, что пока с территории «Азовстали» выходят с белым флагом только те националисты, которые имеют ранения разной степени тяжести. Однако есть предположения, что следом за ними примут решение сложить оружие и остальные, так как сопротивление все равно не имеет никакого смысла.

Напомним, что президент Украины Зеленский назвал капитуляцию “Азова” эвакуацией и заявил, что боевики нужны Киеву живыми.