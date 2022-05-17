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Боевики ВСУ, скрывающиеся на комбинате «Азовсталь», начали сдаваться в плен. Минувшей ночью 51 тяжело раненый боец был отправлен в больницы Новоазовска, еще более 200 человек вывезли в Еленовку. Оба населенных пункта контролируются ДНР, сообщил портал «Военное обозрение».

Президент Украины Зеленский затянул интригу со сдачей боевиков полка «Азов» (запрещен в России) почти на целый день, но в своем выступлении не стал признавать очевидное. Он отметил, что для Украины главной задачей является сохранение жизней военнослужащих, поэтому было принято решение об эвакуации с «Азовстали».

Слово «эвакуация», вместо которого Зеленский должен был говорить «капитуляция», прозвучало еще несколько раз, после чего украинский лидер переключился на другую тему. Однако факт остается фактом – боевики «Азова» выбросили белый флаг и приняли решение сложить оружие. Причем сделали это после согласования с Зеленским и руководством ВСУ.

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