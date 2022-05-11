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Василий Дандыкин, военный эксперт, заявил, что попытка со стороны Украины захватить остров Змеиный в Черном море была чистой воды авантюрой. Украинские власти бросили все свои силы на эту операцию и потерпели поражение.

Эксперт отметил, что непродуманные действия со стороны ВС Украины привели к тому, что были уничтожены остатки украинского военного флота и военной авиации.

Дандыкин пояснил, что значение острова важно в оперативно-стратегическом плане. Рядом находится Румыния, где размещены коммуникации морских судов снабжения. Недалеко от острова и Одесса.

По мнению эксперта, решение российских ВС взять остров под контроль в самом начале спецоперации правильным.

Вполне естественно, что власти Киева не могли смириться с этим и пошли на такую авантюру. При этом Зеленский решил устроить захват именно к 9 мая, поэтому бросил на операцию все силы. В результате у ВСУ – полное фиаско и серьезные потери, а остров остался под контролем российских ВС.

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