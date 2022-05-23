Украина может лишиться части своих земель из-за “заигрывания” своего президента с Польшей. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале.

Так эксперт отреагировал на внесение в Верховную Раду законопроекта о предоставлении полякам особого статуса. Сатановский уверен, что Зеленский начинает “большой распил своей страны и раздачу слонов соседям”.

Обозреватель написал: «Здравствуй, новая Речь Посполитая, исконное лоно европейской демократии, бестолковой, беспомощной и беспощадной! Здравствуй, Великая Польша, от моря до моря! Только Литву ей еще осталось под себя с Белоруссией подмять и можно в новый поход на Москву отправляться».

По мнению эксперта, этой новостью обязательно воспользуется Запад, который в очередной раз найдет повод для новой информационной войны. Теперь в Евросоюзе будут рассказывать о том, что Киев и Варшава пытаются спасти своих граждан от “злого Путина”.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что процедура пересечения границы с Польшей будет упрощена.