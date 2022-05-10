Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Зубец, политолог и экономист, дал интервью порталу Украина.ру, в ходе которого рассказал, что власти Соединенных Штатов не дают Зеленскому возможности решить конфликт с Россией. Штаты имеют свой интерес в том, чтобы боевые действия на территории Украины длились как можно дольше.

Эксперт отметил, что изначально планировалось закончить спецоперацию за две недели. Однако все затянулось, но даже Америке и западным странам вполне понятно, что Россия в любом случае будет контролировать территорию Украины. Сейчас это лишь вопрос времени.

Зубец считает, что когда Россия возьмет под контроль всю Украину или ее часть, власти Соединенных Штатов будут делать все для того, чтобы это стало серьезной ношей для России в экономическом плане. К примеру, могут быть введены новые санкции против подконтрольной России части Украины.

Штаты в любом случае будут и дальше использовать Украину, чтобы давить на Россию. Если даже на место Байдена придет Трамп, он будет вести ту же политику.

Вам может понравиться

Зеленский добавил фото украинского военного с эмблемой СС в пост о 9 Мая

Украинский президент выложил пост, посвященный празднику 9 Мая, и добавил в него снимок украинского солдата в военной одежде с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова». Об этом пишет РИА Новости. Зеленский

Ещё 170 гражданских эвакуировали с завода “Азовсталь” и Мариуполя

Численность эвакуированных мирных жителей с промплощадки комбината “Азовсталь” и города Мариуполя продолжает увеличиваться. На этот раз из зоны боевых действий вывезли более 170 человек. Заявление об этом в соответствующем пресс-релизе

Развертываемая спиральная антенна обеспечивает небольшим спутникам более мощную связь

Исследователи из Университета штата Колорадо в Боулдере (США), при активном участии студентов факультета машиностроения, разработали и представила прототип развертываемой спиральной антенны для небольших космических спутников на недавно прошедшей выставке инженерных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 мая – небольшая облачность, до 13 °C | город Мытищи: погода, 10 мая – облачно с прояснениями, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 мая – пасмурно, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 мая – переменная облачность, до 11 °C | Королев: погода, 10 мая – небольшая облачность, до 13 °C | Подольск: погода, 10 мая – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 10 мая – небольшой дождь, до 13 °C |