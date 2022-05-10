Алексей Зубец, политолог и экономист, дал интервью порталу Украина.ру, в ходе которого рассказал, что власти Соединенных Штатов не дают Зеленскому возможности решить конфликт с Россией. Штаты имеют свой интерес в том, чтобы боевые действия на территории Украины длились как можно дольше.

Эксперт отметил, что изначально планировалось закончить спецоперацию за две недели. Однако все затянулось, но даже Америке и западным странам вполне понятно, что Россия в любом случае будет контролировать территорию Украины. Сейчас это лишь вопрос времени.

Зубец считает, что когда Россия возьмет под контроль всю Украину или ее часть, власти Соединенных Штатов будут делать все для того, чтобы это стало серьезной ношей для России в экономическом плане. К примеру, могут быть введены новые санкции против подконтрольной России части Украины.

Штаты в любом случае будут и дальше использовать Украину, чтобы давить на Россию. Если даже на место Байдена придет Трамп, он будет вести ту же политику.