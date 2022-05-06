Впервые на карту нанесли большой резервуар с подземными водами, который обнаружили под арктическим ледяным щитом. Есть данные, что резервуар уходит далеко вниз. Его глубина составляет больше, чем один километр. Предполагается, что такой объем подземных вод серьезно повлияет на возможное изменение климатических условий и существующий уровень моря.

Ранее наличие резервуара ученые доказать не могли. Теперь же есть результаты геофизической съемки, которая сделана при помощи технологии магнитотеллурической визуализации. Ее применили для обнаружения и картирования подледных подземных вод.

Эти ледяные потоки, которые также называют гидрологическими системами, располагаются под ледниками в виде водопроводных сетей.

Важность ледяных потоков в том, что они направляют больше девяноста процентов антарктического льда из внутренних областей на окраины.