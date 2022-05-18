Сотрудники ЗАО «Первая мебельная фабрика» сообщили о теневых схемах предприятия, которые могут использоваться бизнесменом Александром Шестаковым для ухода от налогов.

О махинациях, которые применяются на «ПМФ», сотрудники рассказали на сайте отзывов о работодателях. По словам одного из соискателей, при приеме на работу называют одну сумму, однако на карточку приходит другая. Остальное выдается наличными через кассу.

По словам другого пользователя, работодатель устраивает сотрудников не в ЗАО «ПМФ», а на некое ИП, затем переоформляя его на «новое ИП». Кроме того, на предприятии могут не выплатить бонусную часть без объяснения причин.

Такие практики распространены среди тех, кто стремится сохранить прибыли предприятия и оптимизировать расходы на зарплаты и налоги. СМИ ранее отмечали, что «ПМФ» находится в тяжелом положении, а ее руководитель Шестаков не собирается оставаться в ЗАО, которое несет убытки.