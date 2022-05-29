Следующая новость
читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Петербуржцы продолжают жаловаться в соцсетях на проблемы, связанные с реализацией первого этапа транспортной реформы. При этом до начала второго этапа перехода к НМТО остаются считанные дни.

На официальной странице «ВКонтакте» Комитета по транспорту Петербурга интернет-пользователи оставляют гневные комментарии по поводу недочетов, которые за 2 месяца так и не были устранены командой губернатора Александра Беглова.

К примеру, у Смольного не получилось обеспечить работу пересадочного тарифа «60 минут». Во время второй поездки в определенный временной период вместо 10 рублей все так же снимается 40 рублей. Помимо этого, периодически не работают валидаторы.

Петербуржцы в Сети раскритиковали неработающий «пересадочный тариф»

Кроме того, в Петербурге не хватает остановочных павильонов как на новых маршрутах, появившихся после запуска НМТО, так и на старых. Людям приходится ждать наземный транспорт под дождем и мерзнуть из-за ветра. Жители города неоднократно просили Смольный обратить внимание на проблему, но власти города продолжают игнорировать их обращения.

Петербуржцы в Сети раскритиковали неработающий «пересадочный тариф»

Жалуются в паблике Комтранса и на большие интервалы движения между автобусами, которыми заменили маршрутки. Один из комментаторов потребовал у сотрудников ведомства предоставить информацию о графиках движения новых маршрутов, которые должны появиться с 1 июня 2022 года —момента начала второго этапа транспортной реформы. Он отметил, что на сайте «Организатора перевозок» никакой информации об этом нет.

Петербуржцы в Сети раскритиковали неработающий «пересадочный тариф»

Петербуржцы возмущены, что у команды Александра Беглова, упразднившей коммерческие маршрутки и обещавшей заменить их муниципальными автобусами, слова в очередной раз разошлись с делом. Автобусов на линии вышло меньше, чем нужно. Жителям отдаленных районов стало сложнее добираться на работу и обратно. Власти игнорируют жалобы горожан. Люди переживают, что после старта второго этапа НМТО проблем станет больше, ведь с 1 июня будут отменены еще несколько десятков коммерческих маршрутов.

Петербуржцы в Сети раскритиковали неработающий «пересадочный тариф»

Внедрение НМТО в Петербурге началось с 1 апреля 2022 года. Сразу же появились проблемы с транспортом. Горожане стали сообщать о них на интернет-ресурсах Смольного, писать комментарии в соцсетях.

Транспортная реформа принесла людям только новые неудобства из-за выросшего времени ожидания транспорта. На остановках постоянно очереди, а в «часы пик» салоны забиты битком. Перемещение по городу нельзя назвать безопасным и комфортным, хотя именно это и обещали чиновники перед стартом НМТО.

Вам может понравиться

Попытки «Фирмы Флоридан» надавить на СМИ признали незаконными в суде

Комбинат социального питания «Фирма Флоридан» через суд пытался доказать, что якобы общественный активист Павел Бойченко распространял о компании недостоверную информацию. Суд встал на сторону общественника, указав на свободу слова. «Фирма

Новая техника аэрофотосъёмки позволяет обнаруживать цели сквозь густую листву

Исследователи из Университета имени Иоганна Кеплера в Линце (Австрия) разработали массив 1D-камер, управляемый беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), что позволяет обнаруживать и отслеживать движущиеся цели в лесах с густой листвой. Об
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |