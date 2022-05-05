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Жители Санкт-Петербурга отреагировали на слова социолога Максима Шугалея о назревшем решении об отставке губернатора Александра Беглова.

Ученый отметил, что при нынешнем руководстве «Северная столица продолжает гнить». Пользователи социальных сетей разделяют эту позицию. В комментариях они поблагодарили Шугалея за адекватную критику Смольного.

«Спасибо, Максим Анатольевич. Когда ты тычешь в грязь носом зажравшегося чинушу, ты помогаешь своему отечеству», — написал Ярослав Лыткин.

Напомним, мнение петербуржцев о Беглове резко ухудшилось с наступлением холодов в Петербурге. Губернатор так и не смог выстроить грамотную работу коммунальных служб, спровоцировав снежный коллапс.

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