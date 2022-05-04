Уже скоро в России появится новый китайский автомобиль с переработанным двигателем от BMW под маркой “УРАЛа”. Подробности сообщает издание Naavtotrasse.ru.

УРАЛ планирует укрепить сотрудничество с компанией Brilliance. Результатом совместной работы станет первый кроссовер “Прорыв”, который будет изготавливаться из китайских комплектующих, но под маркой УРАЛа. Такой ход продуман с целью уберечь китайский концерн от санкций.

Новый УРАЛ «Прорыв» станет бюджетным пятиместным автомобилем. Его стоимость по предварительным оценкам будет начинаться от 1,5 миллионов долларов. Модель получит переработанный вариант мотора BMW N18B16 с двойной спиралью. Также кроссовер будет оснащен системой полного контроля над регулированием уровня и состояния масла и цепной привод ГРМ.

Эксперты не исключают, что “Прорыв” составит достойную конкуренцию Hyundai Tucson и Kia Sportage.