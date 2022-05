Исследователи Калифорнийского университета в Санта-Крус (США) создали экспериментальный препарат, способный быстро очищать кровь от угарного газа. Об этом сообщает портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Угарный газ (моноксид углерода – CO) представляет собой бесцветный газ без запаха, образующийся при неполном сгорании ископаемого топлива. Его часто называют «тихим убийцей». По данным Центров по контролю за заболеваниями в США, каждый год более 400 смертей и около 20 000 случаев попаданий пациентов в отделения неотложной помощи связаны с отравлением угарным газом.

Обеспечение правильной работы печей, каминов и обогревателей, установка специализированных детектором могут помочь предотвратить смертоносное воздействие угарного газа, но варианты лечения для тех, кто пострадал от отравления угарным газом, вплоть до настоящего времени весьма ограничены. Вот почему Тим Джонстон, доцент кафедры химии и биохимии Калифорнийского университета в Санта-Круз, стал работать над созданием простого в применении противоядия.

«Если вы подвергаетесь воздействию угарного газа, сейчас основное лечение – это фактически лишь свежий воздух. Это вопрос времени: на свежем воздухе пациенту требуется побыть от четырех до шести часов, чтобы уровень CO в крови снизился вдвое. При использовании медиками кислородных масок период полураспада CO заметно сокращается, но даже в этом случае его высокий уровень в крови может сохраняться достаточно долго, что может привести к неврологическим проблемам», – отмечает Джонстон.

Наиболее распространенными симптомами отравления угарным газом являются головная боль, головокружение, слабость, расстройство желудка, рвота, боль в груди и спутанность сознания. Поскольку он имитирует грипп, люди могут испытывать симптомы, не осознавая опасности, и откладывать обращение за лечением.

В биологическом контексте CO связывается в организме с содержащими металлы структурами, такими как железо в гемоглобине, что затем препятствует нормальному функционированию этого белка, транспортирующего кислород от легких к тканям в остальной части тела.

Чтобы смягчить это, Джонстон разработал небольшие молекулы, которые обладают многими свойствами активного центра гемоглобина, но могут связывать CO гораздо прочнее, чем белок. В недавней статье, опубликованной в Chemical Communications, его научная группа описала способность одной такой молекулы связывать и затем изолировать CO, который был связан с гемоглобином, и тем самым спасать эритроциты, подвергшиеся воздействию CO.

Все это – многообещающие признаки будущего противоядия. Джонстон говорит, что это лишь первые тестовые результаты, но конечная цель исследователей состоит в том, чтобы создать возможность медикаментозного лечения непосредственно на месте оказания медицинской помощи, которое можно будет проводить быстро.