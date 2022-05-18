Средний возраст автомобилей, на которых ездят граждане Польши, составляет 15,56 года. При этом на польских автомагистралей можно встретить довольно много машин, которые эксплуатируются уже на протяжении двух десятилетий, сообщило местное издание Onet.pl.

Дефицит новых автомобилей на польском рынке эксперты связывают с недостатком микрочипов. Кроме того, целый ряд поставщиков не в состоянии ввозить в страну и иные комплектующие, из-за чего выпуск машин существенно замедлился.

Еще один фактор, из-за которого парк польских автомобилей стремительно устаревает – это спецоперация ВС РФ на Украине. Из-за нее существенно обострилась экономическая ситуация во всей Европе, что ударило и по автомобильному рынку.

Сейчас в Польше можно купить машину с пробегом за 20-100 тысяч злотых, что по актуальному курсу составляет от 300 тысяч до почти полутора миллионов рублей. Несмотря на то, что автомобили уже использовались около десятилетия, они все же способны преодолеть несколько тысяч километров, не создавая серьезных проблем новому владельцу.