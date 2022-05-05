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Боевики националистического батальона «Азов» (запрещен в России) никому не подчиняются в Киеве и уверены, что президент Украины Зеленский ничего не решает. Все их надежды связаны с англичанами и американцами, сообщает РИА Новости со ссылкой на освобожденных с завода «Азовсталь» в Мариуполе мирных граждан.

Они рассказали, что боевики прямым текстом заявляют – Зеленский даже если захочет что-то сделать, то не сможет, так как от него ничего не зависит.

Напомним, что боевики «Азова» окопались в подземельях завода и удерживают гражданских в качестве заложников. Они даже не сообщали мирным мариупольцам об эвакуации и гуманитарных коридорах. Периодически азовцы открывают новые огневые позиции, пытаясь обстреливать ВС РФ, но такие точки мгновенно обнаруживаются и подавляются.

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