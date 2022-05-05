Боевики националистического батальона «Азов» (запрещен в России) держали мирных мариупольцев в заложниках и скрывали от них информацию о готовящейся ВС РФ эвакуации и гуманитарных коридорах. Об этом сообщил глава штаба операции по освобождению металлургического комбината.

Его слова подтвердили и гражданские, которые были освобождены в последние несколько дней. Они рассказали, что об эвакуации им действительно никто ничего не говорил. Они два месяца сидели в бункерах «Азовстали» и натерпелись такого страха, которого и врагу не пожелаешь.

Напомним, что в настоящий момент с завода уже вывезено около 200 мирных граждан. В настоящий момент они находятся в Донецкой Народной республике в населенном пункте Безымянное, в котором осуществляются фильтрационные мероприятия.