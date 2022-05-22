Норвежская компания Carbon Crusher в процессе ремонта и восстановления дорожного покрытия перерабатывает битум (побочный продукт сырой нефти) в лигнин, способный улавливать углерод. Об этом сообщает портал FastCompany. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Около пятой части мировых выбросов парниковых газов связано с транспортом, и около 72% из них приходится на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Основное внимание при сокращении этих выбросов уделено электрификации транспортных средств, но упускаются из виду сами дороги, которые также созрели для перемен.

Согласно исследованиям, строительство одной мили дороги приводит к выбросу от 1400 до 2300 тонн CO2. При проведении ремонта или реконструкции эти показатели существенно возрастают, поскольку основным связывающим веществом дорожных покрытий, как правило, служит битум – побочный продукт перегонки сырой нефти.

Норвежская компания Carbon Crusher строит новые дороги, а также ремонтирует старые и поврежденные, и делает это с использованием лигнина – органического полимера, содержащегося в деревьях, который становится побочным отходом производства бумаги (а затем часто сжигается, создавая больше выбросов). Это «экологичное углеродное связывающее вещество», как его называет компания, не только удерживает внутри себя свой естественный углерод, но и продолжает улавливать его с дорог.

Хокон Брунелл, основатель и главный операционный директор Carbon Crusher, поясняет: компания использует для проведения дорожных работ своеобразную «углеродную дробилку» – 8-тонный роботизированный механизм, установленный на тракторе John Deere, который сперва измельчает старое асфальто-битумное дорожное покрытие, превращая его в мелкий гравий, а затем связывает частицы лигнином.

Дробление не только не требует каких-либо новых материалов, но и делает операцию экологически чистой по выбросам углерода, поскольку лигнин улавливает углерод. Сам автомобиль-дробилка в настоящее время работает на дизельном топливе, но в ближайшем будущем Carbon Crusher планирует использовать водород или электричество.

По данным компании, ее метод снижает выбросы примерно на тонну на 100 метров дороги по сравнению с традиционными методами. В дополнение к преимуществам для климата, техпроцесс Carbon Crusher обходится дешевле, чем традиционный ремонт. По словам компании, он также дает более долговечное дорожное покрытие, поскольку лигнин менее подвержен растрескиванию.

«Улучшение дорожной инфраструктуры почти везде стоит на повестке дня», – отмечает Брунелл. Планы его компании состоят в том, чтобы выйти на рынки других европейских страны и даже США, где сейчас насчитывается более 6,6 миллионов миль дорог, которые очень нуждаются в ремонте.