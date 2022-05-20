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Японский производитель Nissan вывел на рынок компактный электромобиль Sakura, в котором собрано все лучшее от серийной линейки моделей Leaf и концепта IMk, представленного еще три года назад.

Кей-кар оснащен двигателем с мощностью в 64 лошадиные силы, что является максимальным показателем для данного класса автомобилей. Машина способна разгоняться до 130 километров в час.

В авто установлен аккумулятор с мощностью в 20 киловатт, который от быстрой станции заряжается всего за 40 минут до уровня в 80 процентов. Полная зарядка длится около восьми часов. Автомобиль способен проехать 180 км, не заряжая батарею.

По словам производителя, компактные габариты все же позволяют разместиться в авто четырем пассажирам. Стоимость кей-кара составит 2 333 100 иен, то есть примерно 18 тысяч долларов США.

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