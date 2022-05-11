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Украину нельзя принимать в члены Евросоюза, так как она не соответствует требованиям, предъявляемым к странам ЕС. Такой вывод сделали читатели германского издания Spiegel.

Немцы жестко раскритиковали публикацию о том, что власти Германии решили поддержать вступление Украины в состав Евросоюза.

Один из читателей пишет, что прием любого государства в ЕС может растягиваться на годы. Тем более в нынешней ситуации, когда вопрос касается Украины.

Другой читатель отметил, что Украина вообще не соответствует критериям Евросоюза. Он считает, что союз должен придерживаться процесса, который был установлен ранее для принятия новых членов в свой состав.

Пользователи портала отмечают, что не должно быть никаких ускоренных процессов. А ЕС не должен принимать в свой состав страны с существующими пограничными проблемами.

По мнению граждан Германии, прежде чем рассматривать вопрос ускоренного приема Украины в ЕС, следует обратить внимание на такой серьезный критерий, как уровень коррупции.

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