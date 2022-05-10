Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Наемный военный из Нидерландов был убит в восточной части Украины. Информацию опубликовала голландская газета Telegraaf, ссылаясь на заявление родственников погибшего.

По информации издания, гражданин Нидерландов в возрасте 55 лет, поехал добровольцем на Украину и вступил в состав иностранного батальона. Он был убит 4 мая в Харьковской области в результате обстрела.

В газете отмечают, что этот случай стал первым, когда наемник из Нидерландов погиб на Украине в ходе специальной операции, проводимой Россией.

При этом дочь выложила пост в социальной сети, где написала, что отец ни разу не пожалел о том, что поехал защищать Украину.

По данным издания Telegraaf, два месяца назад на территории Украины в боевых действиях участвовало больше 70 нидерландских наемников.

В голландском МИД информацию о произошедшем пока не подтвердили.

Вам может понравиться

Российскому дипломату не дали говорить в эфире из-за фото в посте Зеленского

Телеведущий английского тв-канала Sky News не дал договорить Дмитрию Полянскому, российскому дипломату при ООН, и прервал его в ходе прямого эфира. Причиной стало то, что дипломат прокомментировал публикацию украинского лидера

Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днём Победы

Глава Северной Кореи, Ким Чен Ын, поздравил с праздником Победы весь народ России и президента страны Владимира Путина. Текст поздравления корейского лидера опубликовало Центральное телеграфное агентство. Глава Кореи Ким Чен

Госдеп опасается, что Россия введет санкции против каналов

В Госдепе рассказали, что власти Соединенных Штатов ожидают, что Москва введет ответные санкции против американских телевизионных каналов. Нед Прайс, который является официальным представителем Госдепа, отметил, что Кремль в большинстве случаев
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 мая – небольшая облачность, до 13 °C | город Мытищи: погода, 10 мая – облачно с прояснениями, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 мая – пасмурно, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 мая – переменная облачность, до 11 °C | Королев: погода, 10 мая – небольшая облачность, до 13 °C | Подольск: погода, 10 мая – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 10 мая – небольшой дождь, до 13 °C |