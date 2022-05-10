Наемный военный из Нидерландов был убит в восточной части Украины. Информацию опубликовала голландская газета Telegraaf, ссылаясь на заявление родственников погибшего.

По информации издания, гражданин Нидерландов в возрасте 55 лет, поехал добровольцем на Украину и вступил в состав иностранного батальона. Он был убит 4 мая в Харьковской области в результате обстрела.

В газете отмечают, что этот случай стал первым, когда наемник из Нидерландов погиб на Украине в ходе специальной операции, проводимой Россией.

При этом дочь выложила пост в социальной сети, где написала, что отец ни разу не пожалел о том, что поехал защищать Украину.

По данным издания Telegraaf, два месяца назад на территории Украины в боевых действиях участвовало больше 70 нидерландских наемников.

В голландском МИД информацию о произошедшем пока не подтвердили.