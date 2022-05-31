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Белоруссия стала одной из стран, куда после начала специальной военной операции, устремились беженцы из Украины. В основном, те у которых были проблемы со знанием европейских иностранных языков. Однако условия, в которых оказались украинцы, пришлись по душе не всем. Об этом пишет “МК”.

Издание уточняет, что первым приехавшим в Белоруссию беженцам повезло больше – власти страны разместили их в санаториях, обеспечили всем необходимым. Тем же, кто приехал позже, мест в санаториях уже не досталось, и пришлось самостоятельно подыскивать себе дешёвое жилье.

С работой в Белоруссии тоже оказалось не всё гладко. Рабочие места украинцам предлагают подчас только в колхозах, зарплата в которых порой не превышает и 10 тысячи рублей. Такие деньги приезжих не устраивают – в Белоруссии с конца февраля подскочили в цене продукты, одежда, обувь и другие товары.

В материал “МК” отмечается, что совсем без помощи беженцы, конечно, не остаются. Им помогают волонтёры и представители Красного Креста. Добровольцы подыскивают украинцам дешёвое жильё и привозят продукты.

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