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Министерство здравоохранения России подтвердило, что переговоры со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о признании вакцины от коронавируса “Спутник V” продолжаются. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что из-за сложившейся геополитической ситуации и гуманитарных проблем на Украине переговоры с российской стороной по поводу признания вакцины “Спутник V” поставлены на паузу.

Между тем в российском медицинском сообществе утверждали, что запланированная ранее инспекция ВОЗ для оценки условий производства вакцины была отменена. Но при этом уточнялось, что консультации между российской стороной и ВОЗ продолжаются в удалённом формате.

Планируется ли приезд специалистов ВОЗ в Россию пока не сообщается.

“Спутник V” в России доказал свою эффективность. Однако вакцина не признана на международном уровне. Из-за этого в частности, для россиян не действуют правила въезда в некоторые страны, где уже отказались от противоковидных ограничений – привитые непризнанным ВОЗ “Спутником V” россияне во многих странах юридически считаются не прошедшими вакцинацию.

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