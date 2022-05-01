У Соединенных Штатов в Восточной Европе имеются свои фавориты. Так, самыми обласканными Вашингтоном государствами являются Румыния и Польша, которые за эти самые ласки полностью подчиняются властям США, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что Вашингтон на словах поддерживает всю Восточную Европу, однако только Бухаресту и Варшаве выпала честь получить американские средства противоракетной обороны. Другим государствами такая «милость» не полагается.

Именно поэтому военное руководство Румынии и Польши, которое на днях объявило о проведении крупных учений неподалеку от границ Украины, действует по указке Соединенных Штатов. Самостоятельно они был никогда не решились на такие маневры, в ходе которых вполне могут быть организованы провокации против РФ.