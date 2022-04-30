Польша и Румыния затеяли крупные маневры с перемещением боевой техники неподалеку от украинских границ. В ходе этих учений или по их завершению ВС РФ стоит ожидать провокаций со стороны обеих стран, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что официальные Бухарест и Варшава предупредили граждан о маневрах, о том, что по транспортным артериям будет перемещаться военная техника, а также о том, что снимать ее нежелательно.

Учения были запланированы заранее, поэтому Минобороны РФ никакой реакции на информацию о них не демонстрирует. Однако российские войска скорее всего находятся в готовности не только отслеживать буквально каждый шаг польской и румынской армий, но и жестко реагировать на любые провокации, пресекая агрессию со стороны стран Североатлантического альянса.