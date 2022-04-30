Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша и Румыния затеяли крупные маневры с перемещением боевой техники неподалеку от украинских границ. В ходе этих учений или по их завершению ВС РФ стоит ожидать провокаций со стороны обеих стран, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что официальные Бухарест и Варшава предупредили граждан о маневрах, о том, что по транспортным артериям будет перемещаться военная техника, а также о том, что снимать ее нежелательно.

Учения были запланированы заранее, поэтому Минобороны РФ никакой реакции на информацию о них не демонстрирует. Однако российские войска скорее всего находятся в готовности не только отслеживать буквально каждый шаг польской и румынской армий, но и жестко реагировать на любые провокации, пресекая агрессию со стороны стран Североатлантического альянса.

Вам может понравиться

МИД Великобритании подтвердил гибель гражданина страны на Украине

В МИД Великобритании подтвердили гибель на Украине гражданина страны. Официальный представитель внешнеполитического ведомства заявил, что государство окажет всю необходимую помощь родственникам наемника. Помимо этого, он добавил, что еще один военнослужащий,

Турецкий Bayraktar TB2 в бою с российским ЗРПК “Панцирь” продержался всего несколько секунд

Турецкий ударно-разведывательный беспилотник ВС Украины вступил в бой с российским ЗРПК «Панцирь», но не сумел продержаться даже минуту. Буквально через несколько секунд он был сбит и рухнул на землю. Портал

RusVesna: «Солнцепёк» и артиллерия выжигают окопы и блиндажи ВСУ

В ходе российской спецоперации на Украине в случае необходимости нанесения ударов по хорошо укрепленным позициям ВСУ активно применяются тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», пишет портал «Русская весна». По словам авторов,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 апреля – ясно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 30 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 18 °C |