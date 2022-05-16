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Рынок электрокаров в скором будущем вряд ли потеснят корейские разработки от Samsung. Технологический гигант отказался от идеи выпускать свои электромобили. Во всяком случае, так утверждает издание The Korea Times, которое ссылается на неназванных топ-менеджеров компании.

Ранее в Samsung рассматривали идеи выйти на автомобильный рынок со своей моделью электрокара, но по словам источников издания, в последнее время планы пересмотрели – управленцы посчитали, что риск в этой сфере слишком высок.

Во-первых, на авторынке и так слишком большая конкуренция, а во-вторых, из-за выпуска собственных электрокаров могут нарушиться партнёрские отношения Samsung с другими компаниями – сейчас южнокорейская корпорация поставляет детали и оборудование для машин с электромоторами.

В Samsung добавили, что от этой части своей деятельности отказываться не будут и в дальнейшем будут сотрудничать с компаниями, которые производят электромобили.

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