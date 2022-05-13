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Модель Phantom компании Rolls-Royce пережила небольшие изменения. Обновленная версия представлена с небольшими штрихами в интерьере и экстерьере.

Внешне новую модель все еще можно узнать по радиаторной решетке «Pantheon Grille» с внутренней светодиодной подсветкой. Неизменной осталась полированная перемычка между ходовыми огнями и фарами.

В модели появились черные элементы декора и стальные колесные диска в стиле «Роллс-Ройсов» 20-х годов.

Интерьер изменен минимально. Производитель только добавил утолщенное рулевое колесо и созданный отделением Bespoke вариант отделки. Теперь задние сидения отделаны натуральной кожей и изысканным сукном, которое представлено в двух видах: итальянским шелковистым и из бамбуковых волокон.

Технически в модели вообще ничего не изменилось. Коробка передач остается восьмиступенчатым автоматом ZF. Привод предлагается только задний.

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