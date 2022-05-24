читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайский автопроизводитель Chery показал проект прототипа AtlantiX, который является новый концептуальным кроссовером.

Первые изображения модели говорят о том, что авто будет достаточно футуристическое. Об этом свидетельствуют технологии «вживленных» в бампер дневных ходовых огней. Сегодня такой технологии пока нет ни у одного серийного автомобиля.

В салоне будет самый минимальный набор физических кнопок. Все они будут заменены на сенсоры. В отделке салона будут использоваться экологически чистые материалы, среди которых шпон, натуральное дерево и текстиль.

Всего у китайского производителя три модели премиального кроссовера Exeed на российском рынке. Речь идет о компактном LX, среднеразмерном TXL, полноразмерном VX. Самым доступным в ценовой категории считается LX, его минимальная стоимость составляет 2 539 900 рублей.

Вам может понравиться

Ученые Новосибирска планируют создать летающий автомобиль

Ученые Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук сообщили о планах разработать прототип летающего автомобиля с циклической тягой – “Циклокар”. Специалисты рассчитали, что для реализации проекта им
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |