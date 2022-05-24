Китайский автопроизводитель Chery показал проект прототипа AtlantiX, который является новый концептуальным кроссовером.

Первые изображения модели говорят о том, что авто будет достаточно футуристическое. Об этом свидетельствуют технологии «вживленных» в бампер дневных ходовых огней. Сегодня такой технологии пока нет ни у одного серийного автомобиля.

В салоне будет самый минимальный набор физических кнопок. Все они будут заменены на сенсоры. В отделке салона будут использоваться экологически чистые материалы, среди которых шпон, натуральное дерево и текстиль.

Всего у китайского производителя три модели премиального кроссовера Exeed на российском рынке. Речь идет о компактном LX, среднеразмерном TXL, полноразмерном VX. Самым доступным в ценовой категории считается LX, его минимальная стоимость составляет 2 539 900 рублей.