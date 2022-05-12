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Калининград оказался в зоне повышенного внимания, поскольку именно эта территория может вывести напряженные отношения между Россией и НАТО на другой уровень. Публикацию с таким содержанием напечатали в канадском издании Globe and Mail.

Автор статьи поясняет, что Калининградская область, принадлежащая России, расположена в самом центре Североатлантического альянса. Эта территория является наиболее уязвимой для Москвы, поскольку ее легче всего отобрать и отделить от основной части страны.

Однако ситуация может развиваться самым неожиданным образом, а Калининград стать центром дестабилизации и эскалации напряженных отношений, так считает эксперт издания.

В публикации также говорится, что украинский конфликт только усиливается, а США и другие страны Запада оказываются все больше втянутыми в него. Риски повышаются и по той причине, что в НАТО собираются вступить Швеция и Финляндия.

 

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