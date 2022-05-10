Илон Маск, американский бизнесмен и владелец компаний SpaceX и Tesla, рассказал, что он бы хотел попасть в ад. Об этом Маск написал в своем посте в Твиттере.

Так предприниматель ответил на вопрос одного из пользователей о том, существует ли Бог и нужно ли ходить на исповеди.

В ответ миллиардер заявил, что он не против того, чтобы попасть в ад, если это является местом его назначения. При этом он добавил, что большая часть людей окажется там же. До этого Илон уже писал в соцсети о вероятности его смерти при странных обстоятельствах.

Ранее Дмитрий Рогозин, глава российского корпорации Роскосмос, заявил, что за то, что бизнесмен оказывает помощь ВС Украины, ему придется серьезно отвечать.

Рогозин раскритиковал Илона Маска и рассказал о показаниях пленного полковника ВСУ, который рассказал, что оборудование Starlink доставили в Мариуполь при помощи военных вертолетов.