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Американский бизнесмен Илон Маск предостерёг власти США от повторения судьбы Венесуэлы, если в Соединённых Штатах начнут печатать неоправданно много денег.

Как сообщает издание Fox Business, основатель компаний SpaсeX и Tesla полагает, что причиной нынешней высокой инфляции в США является то, что правительство страны напечатало долларов больше, чем на самом деле необходимо. Если и дальше проводить политику неоправданной эмиссии денежных средств, как настаивает президент Джо Байден, то инфляция будет только ускоряться, считает миллиардер.

Маск также отметил, что многие страны уже пытались повторить “эксперименты” по увеличению денежной массы, чтобы улучшить экономику, но ни к чему хорошему это не приводило.

Венесуэла считается одной из беднейших стран Южной Америки. Инфляция в стране в 2018 году побила рекорд и превысила 60%.

Ранее Джо Байден называл главными причинами высокой инфляции в США пандемию коронавируса и “действия на Украине президента Путина”.

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