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Во вторник до позднего вечера боевики ВСУ продолжали покидать территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В результате с завода вышло еще 600 человек, рассказал командир батальона ДНР «Восток», Александр Ходаковский.

Он сообщил, что поток боевиков прекратился в 22:00. После этого никаких движений на комбинате не наблюдалось.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что подробная информация о пленных на «Азовстали» будет поступать только от официальных источников. Поэтому стоит дождаться сообщения от Минобороны, которое прояснит ситуацию. Всего на территории комбината находилось 2500 боевиков, 804 из которых входят в состав националистического подразделения «Азов» (запрещено в России).

Известно также, что всех пленных, вышедших с завода, направляют в Еленовку под Донецком, в местное СИЗО. После процедуры фильтрации часть их отправят в пункты для военнопленных, где будет произведен обмен на военнослужащих ВС РФ.

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