Военный корреспондент Александр Сладков раскрыл подробную статистику по «Азовстали», а также отметил, что дальнейшая информация о пленных на комбинате будет отныне поступать исключительно из официальных источников.

На момент выхода первой группы боевиков с территории завода там находилось более 2500 бойцов ВСУ. Причем 804 из них – это боевики полка «Азов» (запрещен в России). Все остальные представляют 36-ю отдельную бригаду морской пехоты, 53-ю, 54-ю и 56-ю отдельные бригады ВСУ, 12 бригаду Национальной гвардии, частью которой и является «Азов», а также 501-й и 503 отдельные батальоны морской пехоты украинской армии, приводит слова Сладкова “Военное обозрение”.

55 бойцов находилось в тяжелом состоянии и не могли передвигаться самостоятельно. Еще 404 человека имели ранения разной степени тяжести. Также в катакомбах находилось трое российских военных, попавших в плен. 200 погибших боевиков были в замороженном состоянии.

Напомним, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что боевики «Азова» не должны подлежать обмену, так как являются военными преступниками. Их необходимо судить в полном соответствии с действующим законодательством РФ.