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В Госдепе рассказали, что власти Соединенных Штатов ожидают, что Москва введет ответные санкции против американских телевизионных каналов.

Нед Прайс, который является официальным представителем Госдепа, отметил, что Кремль в большинстве случаев равняется на Вашингтон. И совершенно точно, в случае с тв-каналами он может ввести зеркальные меры.

При этом Прайс отметил, что между российскими телеканалами и телеканалами, которые спонсирует американское правительство во всех странах мира, нет моральной равноценности. А почему ее нет, представитель Госдепа не пояснил.

Днем ранее власти США внесли запрет для американских компаний на заключение сделок с такими российскими телевизионными каналами, как Первый канал, НТВ, а также Россия 1.

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