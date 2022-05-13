Главком ВСУ Валерий Залужный по телефону представил полный отчет по боевым действиям на Украине одному из своих западных кураторов – руководителю объединенного комитета начальников штабов ВС США Марку Милли, пишет «Свободная пресса».

Журналисты приводят слова самого Залужного, что оперативная обстановка на всех фронтах по-прежнему чрезвычайно сложна. Однако Киев «настроен на перемогу» и не теряет боевого духа.

Также Главком ВСУ пообещал Милли доложить, когда западное оружие доберется до Украины. Он заявил, что поставляемые вооружения строго контролируются Генштабом.

С Залужным не согласен военный эксперт Игорь Коротченко, который ранее заявил, что до 15 процентов поставляемого на Украину оружия продается другим странам.