Киев много лет продавал оружие, которое досталось ему в наследство от СССР, а сейчас также успешно торгует поставляемыми Западом боевыми системами. Военный эксперт Игорь Коротченко уверен, что Украина реализует в другие страны не менее 15 процентов вооружений, которые приходят из США и НАТО.

В беседе с журналистами РИА Новости аналитик пояснил, что Киев задействует хитрые коррупционные схемы, которые позволяют отправлять оружие на реэкспорт. В основном перепродаются ПЗРК «Стингер» и ПТРК «Джавелин», но не исключено, что Украина реализует и другие виды вооружений.

По словам Коротченко, еще со времен распада СССР на Украине действуют преступные группировки, которые держат черный рынок оружия под полным своим контролем. При этом в подобные образования входят представители военного ведомства, таможни и Службы безопасности, что позволяет проворачивать самые сложные схемы. Это подтверждается скандалами, в который Киев попадал ранее из-за продажи вооружений Ирану и Китаю.