читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев много лет продавал оружие, которое досталось ему в наследство от СССР, а сейчас также успешно торгует поставляемыми Западом боевыми системами. Военный эксперт Игорь Коротченко уверен, что Украина реализует в другие страны не менее 15 процентов вооружений, которые приходят из США и НАТО.

В беседе с журналистами РИА Новости аналитик пояснил, что Киев задействует хитрые коррупционные схемы, которые позволяют отправлять оружие на реэкспорт. В основном перепродаются ПЗРК «Стингер» и ПТРК «Джавелин», но не исключено, что Украина реализует и другие виды вооружений.

По словам Коротченко, еще со времен распада СССР на Украине действуют преступные группировки, которые держат черный рынок оружия под полным своим контролем. При этом в подобные образования входят представители военного ведомства, таможни и Службы безопасности, что позволяет проворачивать самые сложные схемы. Это подтверждается скандалами, в который Киев попадал ранее из-за продажи вооружений Ирану и Китаю.

Вам может понравиться

Эксперт Дмитрий Дрозденко: Из-за вступления Финляндии в НАТО Мурманск и Северодвинск окажутся под ударом

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс создает весьма серьезную угрозу для России, рассказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко. Он пояснил, что Хельсинки сейчас делает практически то же самое, что и в годы

Бывший французский военный Адриен Боке, рассказал, что именно творится на Украине

Бывший стрелок французской армии Адриен Боке, который сейчас выполняет гуманитарную миссию на Украине, рассказал, что на самом деле происходит в стране. Он заявил, что националистический батальон «Азов» (запрещен в России)

РИА Новости: Боевики ВСУ заминировали азовские пляжи

Российские военные осуществляют разминирование побережья Азовского моря, на котором боевики ВСУ заложили множество мин. Они сообщают, что в ходе разведывательно-поисковых мероприятий обнаружили целый заградительный узел, передает РИА Новости. Бойцы рассказывают,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 мая – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 13 мая – переменная облачность, до 18 °C |