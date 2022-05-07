Фрегат ВМФ РФ «Адмирал Макаров», который якобы был «подбит» в Черном море, вошел в Севастопольскую бухту. Заявления украинского депутата Алексея Гончаренко об ударе по кораблю ракетами «Нептун» не подтвердились, пишет портал «Военное обозрение».

Авторы отмечают, что в настоящий момент неизвестно, принимал ли вообще фрегат участие в российской спецоперации на Украине. Он благополучно добрался до Севастополя без каких-либо признаков поражения ракетами.

По мнению экспертов, заявления Гончаренко о потоплении фрегата, являются очередным элементом информационной войны, которую Киев ведет против Москвы. Украинские политики и журналисты выдумывают подобные фейки, чтобы успокоить гражданское население страны, а также поднять боевой дух практически полностью деморализованных Вооруженных сил.