Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в социальных сетях заявил об уничтожении российского фрегата «Адмирал Макаров». Однако неизвестно откуда появившуюся у него информацию не рискуют подтверждать даже украинские военные.

«Сторожевой фрегат ВМС РФ “Адмирал Макаров” приуныл. Да-да, вы всё правильно поняли! Бог морей мстит обидчикам Украины», – заявил парламентарий.

Если перевести его высказывание на доступный к пониманию язык, то можно предположить, что «обидчиком» корабля стал украинский противокорабельный комплекс «Нептун». Но в настоящий момент от командования ВСУ и Минобороны России никакой официальной информации на эту тему не поступало.

Не подтвердил заявление Гончаренко и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.