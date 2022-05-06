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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в социальных сетях заявил об уничтожении российского фрегата «Адмирал Макаров». Однако неизвестно откуда появившуюся у него информацию не рискуют подтверждать даже украинские военные.

«Сторожевой фрегат ВМС РФ “Адмирал Макаров” приуныл. Да-да, вы всё правильно поняли! Бог морей мстит обидчикам Украины», – заявил парламентарий.

Если перевести его высказывание на доступный к пониманию язык, то можно предположить, что «обидчиком» корабля стал украинский противокорабельный комплекс «Нептун». Но в настоящий момент от командования ВСУ и Минобороны России никакой официальной информации на эту тему не поступало.

Не подтвердил заявление Гончаренко и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем такой информацией», – лаконично ответил он на вопрос журналистов.

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