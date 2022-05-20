«Первое в мире» автономное коммерческое грузовое судно успешно совершило почти 500-мильный рейс в перегруженных водах Токийского залива, проплыв 99% пути вдоль берегов Японии без вмешательства человека. Об этом сообщает интернет-издание Electrek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Грузовое судно водоизмещением 750 брутто-тонн, принадлежащее транспортной компании Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) было оснащено системой искусственного интеллекта (ИИ) Orca AI. Программное обеспечение ИИ помогло беспилотному кораблю избежать сотен потенциальных столкновений на постоянно перегруженных участках морских путей.

Стартап Orca AI – разработчик программных платформ безопасности специально для морских судов. Компания, основанная в 2018 году двумя экспертами в области военно-морских технологий, объединяет датчики с существующими системами безопасности на борту, чтобы повысить безопасность и навигацию судов на оживленных водных путях.

Штаб-квартира Orca AI находится в Израиле и предоставляет информацию по безопасности морского движения в режиме 24/7 для судоходных компаний, одновременно предоставляя технологии для воплощения автономных грузовых судов в реальность.

Осенью прошлого года Orca AI объявил о партнерстве с японской NYK Line. Теперь две этих компании совместно с Designing the Future of Full Autonomous Ships (DFFAS) успешно осуществили тестовый 40-часовой рейс в открытом море, преодолев 790 км (491 морскую милю) практически без вмешательства человека на всем протяжении этого маршрута.

По данным Orca AI, рейс беспилотного грузового корабля, под который DFFAS избрала и оборудовала судно Suzaka компании NYK Line, отправилось из Токийского залива, одному из самых загруженных водоемов в мире, прежде чем благополучно достичь порта Цумацусака в заливе Исэ.

Соучредитель и генеральный директор Orca AI Ярден Гросс отметил в этом рейсе следующее: «Первое в мире коммерческое автономное путешествие является важной вехой на пути беспилотного мореходства, и мы ожидаем, что крупные судоходные компании внедрят передовые технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения для воплощения этой идеи».

Во время 500-мильного плавания автономное грузовое судно выполнило 107 маневров по предотвращению столкновений без помощи человека. Директор программы сообщил, что корабль Suzaka успешно миновал «от 400 до 500» встречных и попутных судов в море за время своего первого дальнего плавания.

Orca AI отмечает, что навигационная система безопасности компании была установлена на грузовом корабле для работы в качестве «человека-наблюдателя», обеспечивая обнаружение, отслеживание, классификацию и оценку дальности в реальном времени на восемнадцати бортовых камерах, объединенных для обеспечения обзора в 360° и работающих круглосуточно.

Алгоритмы Orca AI основаны на искусственном интеллекте и глубоком обучении и были обучены на данных, собранных с Suzaka за период в более года до автономного рейса. Это помогло программному обеспечению идентифицировать цели в сложных условиях береговой линии Японии. Данные в режиме реального времени с камер автономного грузового корабля отслеживались в операционном центре флота в Токио, за сотни миль от его маршрута.

Доктор Хидеюки Андо из NYK Group по итогам успешного рейса беспилотного грузового корабля отметил: «Поскольку подавляющая часть международной торговли Японии зависит от морских перевозок, нам было крайне важно найти технологические решения, которые могут сделать доставку более безопасной. Мы благодарим Orca AI за помощь в поиске идеального решения для компьютерного зрения для повышения ситуационной осведомленности на кораблях. Это стало ярким примером потенциальных технологий, которые могут преобразовать отрасль».