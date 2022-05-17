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Вывоз больных и раненых боевиков ВСУ с территории металлургического комбината «Азовсталь» — это лишь первый шаг к сдаче националистов в плен. Они обязательно капитулируют, так как другого выхода у них просто нет, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

Аналитик пояснил, что территория завода полностью блокирована и никаких возможностей покинуть ее у боевиков нет. Их дельнейшее сопротивление бессмысленно, оно не позволит достичь каких-то важных военных целей и является ничем иным, как пропагандой.

В интервью изданию «Известия» Шурыгин также отметил, что решение прекратить штурм и перейти к осаде комбината было абсолютно верным и привело к достижению поставленных целей.

Напомним, что командир националистического полка «Азов» (запрещен в России) Денис Прокопенко ранее признал сдачу боевиков в плен, хотя и пытался замаскировать это признание под обтекаемыми формулировками.

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