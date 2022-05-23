Пять ударов по США новейшей межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» превратят их в «пролив имени Сталина», уверен военный эксперт Виктор Баранец.

В интервью изданию “ПолитРоссия” он заявил, что с появлением этой ракеты Россия получила не только меч возмездия, но и щит, который станет для Запада мощным сдерживающим фактором. Теперь вряд ли кто-то рискнет нанести ядерный удар по территории РФ. Хотя бы потому, что одного «Сармата» достаточно для уничтожения всей Великобритании целиком.

Баранец отметил, что по США РФ достаточно запустить хотя бы 10 ракет. Даже если каким-то чудом американской противоракетной обороне удастся перехватить половину из них, остальные пять успешно достигнут цели и сметут Соединенные Штаты с лица планеты.

Напомним, что одна ракета «Сармат» способна нести 10 ядерных боеголовок, а ее общий вес составляет 208 тонн.