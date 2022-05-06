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Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, снова ошибся и назвал президентом Мексики первую леди страны – Беатрис Гутьеррес. Инцидент случился днем ранее, в четверг, в ходе приема в Белом доме, который прошел в честь празднования дня дружбы Америки и Мексики.

Лидер Штатов допустил оговорку в тот момент, когда выражал благодарность Гутьеррес за теплые отношения между Мексикой и Вашингтоном.

Во время встречи Байден заявил, что Штаты и Мексика – больше, чем просто добрые соседи.

Тогда же американский президент сказал, что американцы являются нацией иммигрантов. А перед выступлением Байдена одна из женщин в зале закричала, что любит Джо. Глава Вашингтона в ответ сказал, что хоть одна женщина в зале любит его, несмотря на то, что там же находилась и Джилл Байден, первая леди Соединенных Штатов Америки.

Позже Байден упомянул в речи и собственную супругу, пошутив о своей симпатии к ней.

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