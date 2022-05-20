Дмитрий Колдун выступил против создания в России альтернативы музыкальному конкурсу “Евровидение”. С такой идеей ранее выступил продюсер Иосиф Пригожин. По мнению Колдуна, такая идея не нравится ему по причине существования других подобных фестивалей. Подробности передает “Московский комсомолец“.

Для музыкантов из России и Белоруссии есть много отечественных конкурсов. Дмитрий просто не видит смысла копировать “Евровидение”. Мероприятия, которые сейчас существуют, и так активно привлекают исполнителей. Кроме того, среди них есть и зарубежные. Именно поэтому Россия сможет легко обойтись без “Евровидения”.

При этом Колдун отметил, что у этого конкурса уже снижается склонность оценивать именно музыку. Все чаще просматривается политическое направление мероприятия.

Сам Дмитрий Колдун выступал на конкурсе “Евровидение” в 2007 году. Он представлял Белоруссию.