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13 мая президент Украины Зеленский в ходе своего очередного выступления заявил, что Киев не собирается признавать воссоединение Крыма с Россией. Это его высказывание прокомментировал первый вице-премьер крымского парламента Ефим Фикс.

«Нам признание Крыма Украиной – как зайцу стоп-сигнал», — заявил депутат, вспомнив старую поговорку.

Он также напомнил, что Владимир Зеленский за время своего правления окончательно довел Украину «до ручки». И поэтому думать ему нужно именно об этом, а не о Крымском полуострове, вопрос которого давно закрыт, передает РИА Новости.

Напомним, что в Госдуме РФ озвучили предложение использовать опробованную в Крыму схему и в Херсонской области, которая вскоре будет присоединена к России.

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