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Лучшее решение для бойцов территориальной обороны Украины – это прекратить «заниматься ерундой», сложить оружие и больше не выполнять приказы преступного киевского режима. Такое заявление сделал бывший представитель херсонской теробороны Денис Шкиндер.

Он пояснил, что вести боевые действия абсолютно бессмысленно и уж тем более, нет никакого смысла устраивать террористические акты на освобожденных российскими войсками территориях. По словам Шкиндера, после прихода в город ВС РФ украинские командиры позорно сбежали, но теперь связываются со своими бывшими подчиненными и подталкивают их к совершению диверсий.

Боец призвал больше не делать этого, так как ни к чему хорошему подобные действия не приведут.

Напомним, что ранее Шкиндер рассказал, что его подразделение территориальной обороны тренировали инструкторы НАТО. Которые после прихода российских войск сбежали вместе с командирами ВСУ.

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