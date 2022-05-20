Территориальную оборону Херсона готовили натовские инструкторы, но это ей совершенно не помогло, рассказал сдавшийся в плен боец Денис Шкидер. Он пояснил, что с началом наступления ВС РФ началась паника и спешка, поэтому даже западным военным не удалось взять ситуацию под контроль, передает издание “Известия”.

Боец пояснил, что когда подписывал контракт, оказался именно в территориальной обороне, а не в регулярных войсках. Зарплату пообещали в районе 12 тысяч гривен, выдали автомат. Но подразделения не сумели ничего противопоставить российским военным.

В результате сперва сбежали командиры, а за ними и большое количество офицеров. Сейчас они связываются с бойцами и подстрекают их совершать диверсии. Шкидер отметил, что не собирался ничего такого делать и призвал остальных военных теробороны прекратить сопротивление. По его словам, в Херсоне сейчас спокойная и мирная жизнь без националистов, насаждавших в городе свои порядки.