Число самозанятых в российской столице превысило миллион человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На своем персональном сайте он написал, что переход на профессиональных доход дает самозанятым возможность легализовать свой профессиональный труд, расширить круг клиентов. Собянин признался, что власти Москвы думали, что такой статус получат не более нескольких сотен человек.

Мэр Москвы подчеркнул: «Но всего за три с половиной года действия нового налога число самозанятых в столице превысило миллион человек – примерно 15% от всех работающих в столице».

В число самозанятых в Москве входят дизайнеры, программисты, художники, строители, курьеры. Также сюда включены и другие профессии, которые пользуются спросом в столице.

С января по апрель 2022 года самозанятые перечислили в бюджет города 2,3 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.