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Заместитель главаря националистического полка «Азов» (запрещен в России) Святослав Паламар с позывным «Калина» обратился к киевским властям. Он заявил, что те должны сделать все возможное и невозможное, чтобы эвакуировать боевиков с металлургического комбината «Азовсталь», пишет «Военное обозрение».

Паламар упрекнул киевские власти, что они отлично знали о скором окружении «Азова», но не предприняли никаких мер, чтобы его предотвратить. Командование лишь приказывало продолжать оборону и боевики выполняют этот приказ.

Авторы публикации отметили, что совершенно непонятно, обороной чего сейчас занимаются неонацисты, прячущиеся в подземных бункерах.

Требования сделать «все возможное и невозможное», раздаются и в адрес советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Ему постоянно звонят и пишут родственники «азовцев», которые грозят расправой из-за ситуации на «Азовстали».

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