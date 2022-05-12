Снимать продолжение культового сериала “Бригада” сейчас не имеет никакого смысла. Во всяком случае, с участием актёра Сергея Безрукова. Об этом заявил сам народный артист, сыгравший в 2002 году в сериале главную роль – бандита Саши Белого.

В интервью, опубликованном на ютуб-канале “Юзефович”, Безруков объяснил свою позицию тем, что лично для него не существует продолжения “Бригады”. Друзья главного героя, ставшие преступниками, по мере развития сюжета погибли, а сам Саша Белый окончательно и бесповоротно отказался от “перспективы, которая ему светила, от Госдумы и так далее”, сказал Безруков.

По словам артиста, сериал в достаточной мере раскрыл тему того, как молодые люди погибают в погоне за деньгами и сиюминутными радостями. В этой связи мрачная концовка – единственно возможная для “Бригады”, считает Безруков.

Тем не менее продолжение у “Бригады” всё же существует. В 2012 году был снят фильм “Бригада: Наследник”. Но Безруков отказался участвовать в этом проекте.